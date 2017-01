Jovem morre após acidente de trânsito em Nova Andradina

Na noite desta terça-feira (24), um acidente fatal envolvendo uma moto e um carro deixou uma vítima em óbito em Nova Andradina.

De acordo com informações, a vítima foi identificada como Marcos Alves Neves de 22 anos, natural de Batayporã.

Reprodução Facebook

Marcos conduzia uma moto Honda Biz quando veio a desrespeitar uma placa de parada obrigatória no cruzamento da Rua São José com a Rua da Saudade, invadindo a via preferencial, sendo atingido por um veículo Honda/HR-V com placas do município de Nova Andradina.

O jovem foi arremessado ao chão e sofreu vários ferimentos.

Nova News

O rapaz chegou a ser socorrido com vida, mas morreu meia hora depois de dar entrada no Hospital Regional. O condutor do carro não se feriu.

A PM esteve no local para registrar ocorrência e realizar os procedimentos necessários.

Bárbara Ballestero – Diário MS