Jovem mata padrasto e joga corpo em rio

Umberto-Zum/TaNaMidiaNavirai

Nesta quarta-feira (08), um jovem de 22 anos foi preso por assassinar e o ocultar o corpo do padrasto há cerca de 15 dias, em Itaquiraí.

De acordo com informações do site Tá na Mídia Naviraí, a polícia recebeu a denúncia anônima de que um homem de 22 anos residente em uma propriedade no Assentamento Santo Antônio, havia matado seu padrasto e ocultado o corpo.

O jovem identificado como Fernando dos Santos Ramiro, foi localizado na propriedade e confessou o crime contra seu padrasto, José de Lima Cabral . Fernando contou à polícia que matou o homem, desferindo golpes na cabeça com um pedaço de madeira.

Após cometer o homicídio, o autor teria embalado o corpo em um saco de adubo, colocado no porta-malas do carro e jogado em um rio próximo à propriedade.

O autor do crime relatou à polícia que teria matado José para proteger a mãe das agressões que ela sofria constantemente.

Após buscas no rio, por volta das 18h os bombeiros localizaram o corpo de José, que posteriormente foi analisado pelo perito criminal e encaminhado ao IML. (Instituto Médico Legal).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Fernando que foi entregue à Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí, onde foi autuado pelo crime de homicídio.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações do site Tá Na Mídia Naviraí