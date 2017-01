Jovem é estuprada e esfaqueada ao lado de rodovia, autor do crime foi preso

Na tarde desta segunda-feira (23), uma jovem de 20 anos foi estuprada e esfaqueada às margens da BR-163, em Dourados.

A jovem residente no Distrito de Panambi tinha acabado de sair do seu local de trabalho, quando sua motocicleta atolou. O estuprador se aproximou da vítima, rendendo-a com uma faca e a levando para um matagal.

A vítima do estupro levou dois golpes de faca no pescoço, mas conseguiu chegar até a estrada e pedir socorro.

Um casal que passava por ali prestou socorro à mulher que estava sem roupas e ensanguentada. A jovem encontra-se em estado grave em um hospital de Dourados.

A Polícia Rodoviária Federal fez rondas no local e conseguiu localizar o autor do crime. Tales da Silva Nascimento de 18 anos confessou o crime à Polícia e revelou que tinha intenção apenas de assaltar a mulher, mas posteriormente decidiu também cometer o estupro. A vítima teria reagido, momento este em que Tales deferiu dois golpes de faca em seu pescoço.

O rapaz já havia sido internado na UNEI (Unidade Educacional de Internação) por latrocínio, homicídio e tráfico de drogas.

Diante dos fatos o autor do crime foi autuado em flagrante por estupro, roubo e tentativa de feminicídio.

