Jovem de Nova Andradina é aprovado em teste e ganha papel em novela do SBT

LUIZ FERNANDO PEREIRA, de 15 anos, participou de peças teatrais e de um curta-metragem, antes de enviar currículo para a emissora de Silvio Santos e concorrer com 200 participantes

Isabelle Tanji

Nova Andradina

O adolescente Luiz Fernando Pereira, de 15 anos, residente em Nova Andradina, foi aprovado no teste que realizou na última quinta-feira (9) no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), na capital paulista. Concorrendo com outros 200 participantes, o jovem foi selecionado para um papel na próxima novela da emissora de Silvio Santos.

Em entrevista com Luiz, ele afirmou que o nervosismo aconteceu antes do teste, mas que na hora ele conseguiu manter-se calmo para fazer uma boa apresentação. “Primeiro eu fiquei em uma sala esperando o pessoal fazer o pré-teste. Foi nessa hora que entreguei meu vídeo book e o curta-metragem que fiz. Então eles assistiram os dois enquanto eu decorava o texto que me passaram, era uma comédia, depois que eu me apresentei”, disse ele.

O jovem ator relatou que o momento em que os colegas, que também estavam fazendo o teste, não passavam, a tensão tomava conta. “O produtor só falava que não tinha perfil e já chamava o próximo. Muitos saiam chorando e eu, por estar assistindo aquilo, comecei a ficar com medo de passar pelo mesmo”, afirmou Luiz.

Quando chegou sua vez, Luiz encenou o monólogo escrito pela professora Thais Bernardes, que acompanhou toda a trajetória do mesmo. “Depois, eles ficavam cochichando, mas o produtor disse nada, só me mandou sentar. Aí já sentei chorando, nervoso”, lembrou.

Durante a espera, o ator conheceu a apresentadora Cristina Rocha. “Eu estava lá, chorando e ela chegou perguntando o porquê do choro e eu respondi que achava que não teria passado no teste, foi na hora que a produtora chegou e perguntou onde que eu ia”, disse ele.

Depois disso, a apresentadora disse que queria o jovem na novela e a produtora deu a resposta que Luiz tanto esperava. “’Ele foi aprovado e muito bem indicado. Ele vai estar na próxima novela’. Aí quase morri. Chorei um monte e fui convidado para assistir ao programa da Cristina. Conversei com a Vanessa Albuquerque que é a diretora de elenco da novela ‘RBR Brasil’ e ela me aconselhou a me agenciar, para ter mais segurança”, pontuou Luiz Fernando.

No final de março o jovem inicia as gravações e o contrato já foi assinado pelos seus pais, que mudaram para São Paulo para acompanharem a carreira do filho.

INCENTIVADORA

Isabelle Tanji

A professora de Educação Física Thais Bernardes, que sempre enxergou em Luiz um lado artístico, divulgou nas redes sociais a alegria de vê-lo crescer e realizar o sonho que sempre teve. “Trabalhar com um aluno que já é bom, é ótimo, mas construir um aluno pouco a pouco, acreditar que seus sonhos podem ser realizados partindo-se de sua força de vontade de aprender, de crescer de amadurecer é maravilhoso”, afirmou.

COMEÇO

Isabelle Tanji/Divulgação

Foi em 2015 que apontou o interesse na carreira artística ainda na escola. “Eu assisti uma peça de teatro que foi dirigida pela professora Thais, ‘Os sete pecados transitais’, e a partir daí eu vi o que eu queria”, ressaltou Luiz Fernando.

Em 2016 fez parte do grupo de jovens atores que foram campeões na etapa regional e vice-campeões na etapa Estadual no Festival Temático Teatro para o Trânsito (FETRAN) com a peça “Gatos na Estrada”, e do curta-metragem “Antes de você partir”, ambas produções também dirigidas por Thais Bernardes.

Além do teatro, participava também do grupo de dança e foi presidente do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Professora Fátima Gaiotto Sampaio.

INSCRIÇÃO

Luiz enviou um currículo para a emissora em janeiro de 2016 e de acordo com ele, foi muita esperança, pois ele não tinha atuado ainda. “Agi no impulso. Fiz o currículo, enviei e nem esperei por respostas”, lembrou ele.

Foi em novembro do mesmo ano que veio a surpresa e a confirmação de que havia sido selecionado para a seletiva. E desde então, sua vida mudou.

“Não acreditei. Pensei que era algum golpe, mas aí quando entrei em contato com a emissora, eles me confirmaram, então tudo mudou, começamos a ir atrás da documentação e de tudo que precisamos para eu chegar lá pronto para o teste”, disse.