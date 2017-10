Jornada da Família domingo tem show de Adriana Arydes

Gleiber Nascimento

A Diocese de Dourados realiza a Jornada da Família, Catequese e Vocações, às 7h neste domingo, na quadra da Escola Franciscana Imaculada Conceição. O encontro tem como público alvo casais de 1° e 2° união, noivos, namorados, viúvos(as), catequistas e a família em geral.

Para o padre Crispim Guimarães, pároco da Catedral de Dourados, a jornada é uma manifestação pública do que é realizado nas comunidades. “A jornada é um momento em que juntamos todas as realidades de cada comunidade. Também, levaremos temas atuais para colocar em reflexão para as famílias, como ‘a família como luz do mundo’, ‘a família como iniciadora do processo da vida cristã’ e ‘a família como fonte de todas as vocações’. Nossa expectativa é que cerca de três mil pessoas dos 17 municípios que integram a nossa Diocese participem conosco”, explicou.

Além das palestras, testemunhos e teatro, este ano a jornada terá a participação especial da cantora gospel Adriana Arydes, que fará um show para os participantes.

As inscrições estão sendo feitas nas paróquias e têm o custo de R$ 10. Será oferecido almoço aos participantes, mas também, terão barracas vendendo outras opções de alimentos. Maiores informações podem ser obtidas no número 3422 2272.

ADRIANA ARYDES

Com uma voz inconfundível, um carisma singular e canções que têm levado milhares de pessoas em todo o Brasil a uma experiência pessoal com Cristo, Adriana Arydes é uma das maiores cantoras da música católica no país.

São 15 anos de carreira, 10 CDs e 2 DVDs gravados, numa das carreiras mais sólidas da música católica. O gosto pela música veio desde criança quando a família tinha o costume de se juntar para ouvir música. O repertório era eclético: de música sertaneja a soul music. “Quase todas as noites em que meu pai estava em casa, ficávamos eu, ele, meu irmão e minha mãe ouvindo LPs na sala. Isso era uma rotina. Hora, cantávamos, hora dançávamos”, recorda Adriana.

Na noite anterior, no sábado, Adriana Arydes faz um show no Clube Indaiá, às 20h30, no Salão Nobre. Mais informações na secretaria do clube ou pelo telefone 3426 4777.