“Jorjão” reabre atividades com recorde de inscrições

Em Dourados o Centro Popular de Cultura, Esporte e Lazer – Jorge Antônio Salomão-, o “Jorjão”, abriu oficialmente nesta quarta-feira (01) a temporada 2017 com diversas atividades de lazer destinadas a crianças e adolescentes. Durante todo o dia os presentes participaram de jogos recreativos, cama elástica e muitas outras atrações também na área cultural.

A partir desta programação de lançamento dos trabalhos para 2017, já terão inicio as atividades para as quais foram liberadas as inscrições. De acordo com o diretor do maior complexo esportivo e de lazer do interior do MS, Jorge Augusto Ramos Lopes, Peu, cerca de duas mil pessoas, número considerado recorde, estão aptas a participar.

Divulgação

Neste primeiro conjunto de modalidades estão hidroginástica, ginástica localizada, alongamento, jump, zumba para jovens e idosos, futsal, natação infantil, adolescente, adulta, autista, para portadores de down e bebês e, karatê.

Jorge Augusto disse que a intenção da prefeita Délia Razuk é atender a população com o maior número de atividades possível e, com qualidade. “Nossa equipe montou esta planilha visando oferecer o melhor para a comunidade douradense aqui no complexo e, a tendência é crescer mais ainda mais”.

Programação – Na hidroginástica estão aptos a participar 280 pessoas, das 7h às 20 horas; 60 na ginástica em dois horários, sendo o primeiro das 7h às 8h e a segunda das 18 às 19 horas; 60 na atividade de alongamento nos horários das 8h às 9h e 17 às 18 horas; 30 inscritos no jump das 19 às 20 horas nos dias de quarta e sexta-feira e na terça e quinta-feira das 19 às 20 horas. Um total de 120 pessoas se inscreveu na zumba para os jovens e, 40 para os idosos na quarta e sexta-feira das 7 às 8 horas.

No futsal são 240 inscritos para o infantil e adolescente em dois horários, sendo eles das 7h às 11h e das 13h às 17h nos dias de quarta e sexta-feira. Na natação infantil 160 inscrições em dois horários, sendo eles das 7h as 11h e das 13 às 17 horas nos dias de terça e sexta-feira, e nos mesmos dias e horários da semana 320 inscritos estarão participando das aulas na piscina adulta.

Com duas turmas, 120 pessoas estarão participando da natação adulta, sendo uma na iniciante e o outro avançado. Na categoria iniciante a natação adulta será realizada nas terças e quinta-feira das 17 às 18 horas e na avançada as quarta e sexta-feira das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas. Para os autistas com 28 inscritos foram designados sete horários por dia enquanto para os 60 bebês inscritos serão três horários por dia.