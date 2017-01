John Titor, o viajante do tempo mais famoso que já existiu

Divulgação

John Titor foi um nome utilizado em variados fóruns da internet no ano de 2000, por um internauta desconhecido que informava ser viajante do tempo e que seu ano atual era o de 2036. John postou diversas previsões sobre coisas que aconteceriam entre 2004 e 2036. A história de Titor pode ser considerada única por ter atingido uma considerável repercussão a partir de uma mídia à época limitada: um fórum de discussão. O jornal britânico The Daily Telegraph, num artigo de 2009, sugeriu que Titor pode ter sido um personagem criado pelos irmãos Larry e John Haber, respectivamente um advogado e um cientista da computação originais da Flórida. Outros candidatos também foram cogitados.

Pontos principais

Em suas postagens, Titor alegou ser um soldado americano do ano de 2036, originário da cidade de Tampa, na Flórida. Ele teria sido designado para um projeto governamental de viagem no tempo. Supostamente, Titor fora enviado de volta a 1975 para adquirir um computador IBM 5100 (que executa as linguagens de programação APL e BASIC), o qual ele dizia ser necessário para depurar diversos programas antigos de computador em 2036 (uma possível referência ao problema do ano 2038 nos sistemas Unix). Titor teria sido selecionado para essa missão devido ao envolvimento do seu avô paterno na montagem e programação do IBM 5100.

Titor alegou estar em uma escala no ano 2000 por “razões pessoais” e(ou) para coletar fotografias perdidas na (futura) guerra civil e para visitar sua família, de que ele falava com frequência. Titor também disse que esteve, por alguns meses, tentando alertar uma suposta ameaça de propagação da doença de Creutzfeldt-Jakob através de produtos com carne de vaca e sobre a possibilidade de uma guerra civil nos Estados Unidos. Quando questionado sobre esses assuntos por um participante online, Titor também expressou um interesse em mistérios sem explicação como extraterrestres (assunto que, mesmo em seu tempo, continuaria misterioso). Titor sugeriu que OVNIs e visitantes alienígenas podem também ser viajantes no tempo de um futuro muito mais longe que o seu, que possuem.

Previsões

Uma das primeiras previsões de Titor foi de uma guerra civil nos Estados Unidos que estaria relacionada com “ordem e direitos”. Ele afirmou que esta guerra começaria em 2004, com desordens civis envolvendo as eleições presidenciais daquele ano. Tal conflito civil, que segundo ele teria “um evento semelhante ao cerco de Waco todo mês e pioraria mais e mais”, chegaria “praticamente às portas de todos” e atingiria seu ápice em 2008.

Titor afirmou que quando tinha 13 anos de idade, em 2011, ele lutara com a “Fighting Diamondbacks”, uma unidade de infantaria de espingarda da Flórida, por pelo menos quatro anos. Entretanto, em outras postagens afirmou que se escondera durante a guerra. Devido à guerra, os Estados Unidos teriam-se dividido em cinco regiões, com base em vários fatores e diferentes objetivos militares. A guerra civil, de acordo com Titor, terminaria então em 2015 com uma breve, porém intensa, Terceira Guerra Mundial: a Rússia lançara em 2015 a bomba, mas antes desse ataque muitas pessoas iriam morrer na Europa.

“Em 2015, a Rússia lança um ataque nuclear contra as maiores cidades dos Estados Unidos (que são o “outro lado” da guerra civil de acordo com a minha perspectiva), da China e da Europa. Os Estados Unidos contra-atacam. As cidades americanas são destruídas junto com o AFE (American Federal Empire, Império Federal Americano). Então nós (no interior) vencemos. A União Europeia e a China foram também destruídas.”

Titor se refere à troca como o “Dia N”. Washington, D.C. e Jacksonville estariam entre as cidades atingidas. Após a guerra, Omaha, Nebraska tornar-se-ia a nova capital da nação.

Titor é vago quanto às motivações e causas exatas da Terceira Guerra Mundial. Numa de suas observações, ele caracterizou as hostilidades como decorrentes dos “choques de fronteira e superpopulação”, mas fala também do presente conflito entre árabes e judeus como um prenúncio da Terceira Guerra Mundial.

