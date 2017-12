João Grandão vota contra projeto da reforma da Previdência em MS

O deputado João Grandão (PT) votou contra o projeto de Lei nº 0253/2017, que prevê a Reforma da Previdência em Mato Grosso do Sul. O parlamentar e a bancada do Partido dos Trabalhadores foram os únicos a votar na Assembleia Legislativa em defesa dos servidores públicos.

Ao fim da votação, 15 deputados votaram a favor do texto encaminhado pelo governo. O projeto agora será votado em segunda discussão.

Em seu pronunciamento, o deputado justificou seu voto contrário com fundamentos jurídicos, cintando o art 40 da Constituição Federal. “É assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo”, defende João Grandão, líder do PT na Casa de Leis.

Atualmente, o Mato Grosso do Sul mantém dois fundos de previdência para o serviço público: Um para servidores que ingressaram até 29 de junho 2012, e o outro é destinado para quem chegou depois. Como o primeiro grupo já tem mais inativos que ativos, existe um déficit anual que é coberto pelo Tesouro.

“Se faz um procedimento que junta um deficitário e um superavitário, evidentemente está provocando o desequilíbrio. Essa é a concepção dos deputados da bancada, encaminhamos o voto não, baseado na Constituição Federal”, declarou.

O propõe uma série de alterações, como o aumento da alíquota de contribuição do servidor de 11% para 14% e o patronal de 22% para 28%. Apesar das mudanças propostas, os servidores – principais afetados -, não foram consultados.

Na sessão de terça-feira (21), João Grandão subiu à tribuna para questionar o que o Governo do Estado pretende fazer com mais de R$ 400 milhões, que terá à disposição ao criar um fundo único para as contribuições e unificar um fundo deficitário, com o criado a partir de 2012 que contém este valor.

“O Governo quer pegar essa contribuição da massa segregada e juntar com o fundo sem dinheiro dizendo que é para manter o equilíbrio, mas ele não abre as contas. Como que manda um projeto sem mostrar se realmente precisa do dinheiro e ainda põe a culpa na Assembleia Legislativa, como se não quiséssemos votar? Nós queremos é transparência nas contas, queremos o debate com o trabalhador. Esse projeto tem todas as características de inconstitucionalidade”, disse o deputado.

Foto: Victor Chileno/ALMS