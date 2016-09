João Grandão entrega trator e plantadeiras para aldeias de Caarapó

No último fim de semana, o deputado estadual João Grandão (PT) participou do ato de entrega de um trator, uma plantadeira de rama de mandioca e uma plantadeira de grãos às comunidades indígenas Tey´kue, do município de Caarapó.

Os implementos agrícolas foram viabilizados a partir de emendas parlamentares e com a articulação política de João Grandão quando ele ainda era Delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Mato Grosso do Sul, da ação do Colegiado Territorial da Cidadania e da Prefeitura Municipal de Caarapó, que entrou com uma contrapartida e consolidou os investimentos.

“Em nosso entendimento fortalecer a agricultura familiar para as comunidades indígenas é fortalecer a vida dos índios, fortalecer a resistência contra as adversidades e, principalmente, o desenvolvimento local e regional de forma sustentável a todas as comunidades com a tão sonhada qualidade de vida. Este sempre foi o meu compromisso com os povos indígenas do Mato Grosso do Sul”, disse Grandão em seu discurso durante o ato de entrega.