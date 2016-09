Sabe quando a gente diz que conhece uma pessoa desde sempre? Então, Jô Soares e Joana Fomm são amigos praticamente a vida toda. “Você é uma amiga recente. A gente se conhece há muito pouco tempo”, brincou o apresentador ao mostrar uma foto de seu aniversário de quatro anos em que a atriz está ao seu lado.

Na gravação do Programa do Jô, que foi ao ar segunda-feira, 5/9, a atriz comentou o post que fez em sua rede social explicando que precisava de emprego. “Não foi um pedido, eu quis oferecer meu trabalho, porque a situação estava ruça e eu precisava trabalhar.”

Jô Soares lembrou que que a atriz Bette Davis fez um anúncio parecido com o de Joana em um jornal americano. “Eu sabia dessa história, mas não me inspirei muito nela não, foi meio desespero mesmo, mas ligaram tanto para mim e ofereceram tanto trabalho, que eu estou exausta”, brincou.

Joana Fomm ficou tão feliz com o retorno que teve com seu post, que está com vontade de ajudar outras pessoas. “Eu tenho vontade de fazer uma coluna oferecendo o trabalho das pessoas, porque sei de tanta gente que está sem trabalhar e é maravilhosa.”

Atualmente, a atriz se prepara apara estrear em Malhação – Pro Dia Nascer Feliz. “Ainda não comecei a gravar, mas fui assistir e vi o Stênio (Garcia) e a Deborah Secco e pensei: ‘Acho que eu gosto desse núcleo’.” (G1)