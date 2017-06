Itaquiraí recebe visita do governador e investimentos de R$ 6,8 milhões para obras

Edemir Rodrigues

A revitalização da praça Municipal Santos Tomazelli entregue na tarde desta quinta-feira (8.6) está na lista de obras que vêm sendo executadas em Itaquiraí com os investimentos de R$ 6,8 milhões do Governo do Estado. A solenidade contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja, que além das entregas e visitas a canteiros de obras se reuniu com a administração municipal para reafirmar parceria visando novos projetos para o município.

O encontro contou com a presença do prefeito Ricardo Favaro, vereadores e secretários municipais. “Vamos transformando essas reivindicações em execuções de obras para melhorar a qualidade de vida e atender a população da região”, declarou o governador em coletiva de imprensa na Prefeitura, logo após a reunião. “Nós sempre ficamos felizes com a vinda do Reinaldo em Itaquiraí. Todos os compromissos firmados conosco ele tem cumprido”, comemorou o prefeito.

“Essa emenda dele enquanto deputado deu um novo aspecto para a nossa praça, já destinou outras emendas que ajudaram a comprar diversos equipamentos para o nosso hospital, recapeou diversas ruas do município, entregou patrulha mecanizada para agricultura familiar, está entregando investimentos em saneamento e o asfalto do Frango Bello que agora vai gerar mais 400 empregos novos”, detalhou.

Na avaliação dele, Reinaldo Azambuja “é um governador municipalista que vem melhorando significativamente a qualidade de vida em Itaquiraí e diversos municípios do Cone Sul”.

Infraestrutura

As visitas às obras do município iniciaram pela revitalização da Praça Municipal Santos Tomazelli. Dos recursos empregados nas melhorias do local, R$ 390 mil foram feitos via emenda do governador quando era deputado federal. Os R$ 100 mil restantes foram contrapartida da Prefeitura.

Com os recursos, a praça recebeu infraestrutura esportiva com a implantação de duas quadras de areia, lanchonete com sanitário e almoxarifado, área de alimentação e parque de diversões. A intenção da prefeitura é transformar o espaço – inaugurado há quase 30 anos – em referência de lazer para a população e cartão postal da cidade.

A primeira-dama Maria Aparecida Favaro comemorou os investimentos no local, que agora poderá ser usado para a população se exercitar diariamente. “É um espaço de lazer para as crianças, para os pais e para os atletas”, observou.

O governador visitou também a obra de pavimentação dos 3,8 quilômetros da rodovia municipal que liga o abatedouro de aves Frango Belo ao km 74 da rodovia BR-163, que recebeu recursos de R$ 3,4 milhões. “Investimento importante para dar mais competitividade à empresa e conforto aos trabalhadores que atuam naquela indústria”, ressaltou.

Na sequência, Reinaldo Azambuja fez o descerramento da placa de obra que incluiu a perfuração e ativação de um poço tubular com 150 metros de profundidade, a construção de reservatório elevado de concreto armado de 500 metros cúbicos e a implantação de melhorias na rede de distribuição de água, todas por intermédio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

Por último, o governador visitou as obras de restauração asfáltica em diversas ruas do Jardim Primavera, que contaram com investimento de R$ 1,1 milhão. “Todos os municípios estão recebendo investimentos de infraestrutura, saneamento, recapeamento, construção de obras novas, drenagem, pavimentação, construção de rodovias, restauração de rodovias”, enfatizou.

Estiveram presentes na agenda no município o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, e os deputados estaduais Onevan de Matos e Mara Caseiro.

Apoio ao pequeno produtor

Como parte da política estadual de incentivo ao pequeno produtor, Rondineli Cavalcanti conseguiu empréstimo de dez mil reais por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) para investir na produção de leite. No evento, ele recebeu cheque simbólico. “Esse investimento vai duplicar o que eu estou produzindo por dia”, comemorou.

Gerente do banco, Gilmar Val Perin contou que os empréstimos aos pequenos produtores estão fluindo bem no município. “Às vezes esse dinheiro pode não ser nada para alguns, mas para os pequenos produtores é muito. O Rondineli, por exemplo, vai conseguir comprar umas três matrizes leiteiras e aumentar a produção”, contou. Pela Funtrab, são concedidos empréstimos de até R$ 7 mil para quem possui registro de Microempreendedor Individual (MEI) e até R$ 10 mil para a agricultura familiar.