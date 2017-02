Itaquiraí inicia ano pagando professores com o novo piso

Roney Minella

DIVULGAÇÃO

O Governo de Itaquiraí, por determinação do prefeito Ricardo Fávaro Neto (PSDB), já fez o pagamento dos professores da rede municipal de ensino, retroativo a 1º de janeiro, dentro do novo piso nacional do magistério. “O salário pago foi no valor de R$ 2.298,80 e já está na conta de cada um dos mais de 150 professores concursados”, informa a secretária municipal de Educação, Valdirene Rodrigues Salomão.

Ao determinar o pagamento do novo piso nacional, Ricardo Fávaro foi o primeiro prefeito da região Cone Sul do Estado a cumprir a lei do piso 2017. A quantia paga foi pautada no critério de reajuste adotado pelo MEC desde 2010, à luz da orientação da Advocacia Geral da União (AGU). Para se chegar ao percentual de 7,64%, aplicado para reajustar o piso no ano de 2017, foram usados os valores per capita do Fundeb aplicados durante os exercícios de 2015 (R$ 2.545,31) e 2016 (R$ 2.739,77).

“Este piso é válido para toda a categoria do magistério e será aplicado também no pagamento dos salários dos professores que serão contratados temporariamente. Portanto, estaremos beneficiando mais de 260 professores que estarão compondo a rede municipal de ensino durante este ano letivo de 2017”, anuncia o prefeito Ricardo Fávaro.

O pagamento do piso nacional do magistério foi um compromisso assumido pelo prefeito Ricardo Fávaro, no sentido de valorizar os educadores municipais. “Com o pagamento feito retroativo à 1º de janeiro, o prefeito Ricardo está honrando este compromisso e para nós, do Simted, isso mostra o respeito pela categoria e o compromisso que ele tem com a Educação”, afirma a presidente do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Itaquiraí, Margareti Macena.

A líder sindical frisou que o cumprimento do piso também mostra a consciência que Ricardo Fávaro tem como administrador e vem como incentivo aos professores. “Eu acompanho a luta de outros sindicatos da região e sempre vejo os professores brigando e tentando negociar para garantir o piso. Já o prefeito Ricardo, depois que assumiu, há quatro anos, sempre procurou atender nossa categoria. Por isso, posso afirmar que em Itaquiraí não temos mais este tipo de impasse. Aliás, temos tranquilidade porque vemos os direitos conquistados sendo cumprido pelo Executivo Municipal logo no início do ano. Realmente, esta é uma excelente notícia”, comemorou a presidente do Simted.