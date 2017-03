Irmão de chefe do tráfico é executado com tiros de pistola em área central de Ponta Porã

Por volta das 18h desta terça-feira (14), o empresário Ronny Gimenez Pavão de 38 anos foi executado em frente a uma academia na área central de Ponta Porã.

Ronny era irmão do narcotraficante Jarvis Chimenez Pavão, um dos principais suspeitos de mandar executar Jorge Rafaat, chefe do trafico na região de fronteira em um atentado em Pedro Juan Caballero em junho de 2016.

Pavão havia acabado de sair de uma academia e caminhava na Rua General Osório quando um pistoleiro a bordo de uma motocicleta se aproximou e efetuou vários disparos de pistola 9mm. Ronny morreu no local.

A Polícia Civil esteve no local para procedimentos, a morte de Ronny será investigada.

De acordo com o ABC Color, Jarvis Pavão que cumpre pena em Assunção deseja ir ao velório de Ronny em Pedro Juan Caballero. O pedido foi feito à justiça pela advogada do narcotraficante, Laura Casuso. Segundo Laura, Jarvis tem o direito de ir ao velório do irmão e será uma grande injustiça se não for permitido. O pedido foi arquivado pelo Tribunal de Execução, que é dirigido por Ana Maria Llanes.