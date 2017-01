Investimentos do Governo do Estado garantem reabertura do Morenão com público neste domingo

O Estádio Pedro Pedrossian (Morenão) foi liberado pelo Ministério Público, depois da interdição que durou dois anos por problemas de segurança e de estrutura, e será reaberto neste domingo, às 16h, com o jogo Comercial x Novo Operário, pela Série A do Campeonato Estadual de 2017. A devolução do estádio ao torcedor sul-mato-grossense foi possível devido à decisão do governador Reinaldo Azambuja de investir R$ 200 mil na restauração da principal praça esportiva do Estado, em parceria com a Universidade Federal de MS (UFMS).

Edemir Rodrigues

Com a autorização do Ministério Público, com base nos laudos de vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Polícia Militar, o estádio está aberto ao público com capacidade limitada de 10 mil pessoas. Os ingressos para a partida de abertura do Estadual estão à venda na sede do Comercial, na Rua Jeribá, 454, e também estarão disponíveis nas bilheterias do Morenão, no domingo. A entrada para as cadeiras custa R$ 20,00 e para as arquibancadas R$ 10,00. Estudantes, idosos e professores pagam meia. Crianças até 12 anos, acompanhadas pelos pais não pagam.

A confirmação da reabertura do estádio com público veio acompanhada de outra informação extremamente positiva para o futebol, e também comemorada pelos clubes, dirigentes, jogadores e a crônica esportiva: a liberação, pelo governo estadual, de R$ 775 mil para as equipes, para cobrir despesas durante o campeonato, como deslocamento para outras cidades. O diretor executivo da Fundesporte, Sílvio Lobo Filho, adiantou que os recursos já foram empenhados pela secretária de Fazenda para liberação imediata.

Obras continuam

Sílvio Lobo destacou que a devolução do Morenão ao torcedor somente foi possível com a intervenção do Governo do Estado, por meio da Fundesporte, em razão da necessidade de resgatar um símbolo do esporte em nível nacional e das dificuldades financeiras da UFMS em recuperar o estádio para atender às exigências do Ministério Público, que se baseou no Estatuto do Torcedor para interditá-lo. Ele ressaltou, no entanto, que a liberação do estádio é ainda provisória, até abril.

“Se o Estado não destinasse um aporte de recursos para cumpriras as exigências do Ministério Público e outros órgãos, certamente o estádio permaneceria fechado”, disse o diretor. Ele adiantou que o Estado já se prepara para cumprir a fase seguinte de reforma, que permitirá a sua liberação definitiva, inclusive ampliando a capacidade de público. As obras complementares incluem equipamentos de segurança nas arquibancadas descobertas, iluminação e sistema de para-raios e serão concluídas até outubro.

Abertura oficial

Os portões do Morenão, no domingo, serão abertos às 14h30. A partida está marcada para as 16h, com transmissão via TV, rádio e internet. Representantes do Governo do Estado, da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul e do Comercial reuniram-se, nesta sexta-feira, na Fundesporte, para acertar os detalhes da reabertura do estádio. A intenção é preparar uma festa para a volta do principal palco do futebol sul-mato-grossense aos jogos oficiais do Campeonato Estadual da Série A.

Sílvio Lobo disse que o Governo do Estado, um dos principais patrocinadores do campeonato, é parceiro da FFMS e dos clubes na missão de atrair o torcedor para os estádios, melhorar a estrutura e ajudar a reerguer o futebol profissional sul-mato-grossense. “O futebol é o esporte que mais agrega pessoas no país. Apoiar o Estadual é investir não só no esporte de alto rendimento, como também ajudar a oferecer uma opção de lazer para as famílias. A reabertura do Morenão é fundamental nesse processo”, disse o diretor executivo da Fundesporte.

Jogo histórico

O chefe de gabinete da secretaria estadual de Governo, Sérgio Gonçalves, participou do encontro e ressaltou a importância do investimento. “O esporte e o lazer também são prioridades no Governo do Estado. Apoiar o estadual é oferecer aos sul-mato-grossenses uma atividade de lazer e incentivar os clubes que lutam para manter seus times atuando. Esperamos que o próximo domingo no Morenão, e todas as rodadas do campeonato sejam uma grande festa”, falou.

Os presidentes da FFMS, Francisco Cezário, e do Comercial, Válter Magrini, além do diretor de futebol do clube, Paulo Telles também estão unidos na intenção de fazer um jogo para ficar na história. “A Federação, com apoio do Governo, está empenhada em receber bem o torcedor e organizar um ótimo campeonato, com bons jogos e bom público. Domingo é o início de tudo”, disse Cezário. “O Comercial investiu pesado na competição, está bem preparado, com um bom time para conquistar o título. A gente espera o torcedor para um grande jogo”, convidou Válter.