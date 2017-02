Instituto CCR lança novo edital para patrocínio de projetos culturais

Em MATO GROSSO DO SUL, poderão se inscrever proponentes de 20 municípios até o dia 14 de março

CCR MSVia

Depois do sucesso do primeiro edital no Brasil exclusivo para produtores culturais de fora das capitais, o Instituto CCR, organização sem fins lucrativos que gerencia os investimentos do Grupo CCR em sustentabilidade, abriram as inscrições ontem (14) para um novo processo seletivo para patrocínio de projetos na área cultural.

O principal objetivo do “2º Edital Instituto CCR de Projetos Culturais” é fomentar o desenvolvimento cultural em municípios (exceto capitais) no entorno das unidades de negócio administradas pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessões em infraestrutura da América Latina. Os proponentes devem ter CNPJ cadastrado em alguma das 174 cidades dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul e Bahia listadas abaixo.

Na primeira edição do edital, em 2016, cadastraram-se 730 instituições. Foram submetidos 86 projetos, e 17 deles foram aprovados para o recebimento do apoio do Instituto CCR.

Para a edição deste ano, as regras do edital foram mantidas. Para participar, os projetos (e seus proponentes) devem atender aos seguintes pré-requisitos:

Somente serão aceitas inscrições feitas via Sistema de Inscrição Online, no site do Instituto CCR (http://www.institutoccr.com.br/editais), dentro do período de inscrição: de 14 de fevereiro a 14 de março de 2017.

Os proponentes devem ser pessoa jurídica.

Os proponentes devem ser sediados em alguma das 174 cidades listadas no edital (confira no fim da matéria as cidades de Mato Grosso do Sul).

Até a data de abertura do edital, os projetos devem estar aprovados (com publicação no “Diário Oficial da União”) e aptos a captar no artigo 18 da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura.

Após indicação dos projetos, os proponentes serão submetidos a uma avaliação pela área de compliance do Grupo CCR. Somente receberão o aporte projetos cujos proponentes sejam aprovados nessa etapa.

O valor total do patrocínio é de R$ 2 milhões. Os projetos escolhidos serão patrocinados com o montante de até R$ 200 mil cada um. Não é obrigatório que o patrocínio chegue a esse limite.

“O primeiro edital, no ano passado, atingiu plenamente o objetivo de apoiar o desenvolvimento da cultura fora dos grandes centros urbanos”, disse Marina Mattaraia, gestora do Instituto CCR. “O edital de 2017 é resultado do amadurecimento da política de investimento social privado do Grupo CCR. É uma ferramenta que permite também o relacionamento com um maior número de proponentes, aumentando o conhecimento do Grupo CCR nessas regiões e ampliando as possibilidades de apoio a projetos qualificados”, afirmou.

Em Mato Grosso do Sul, os municípios elegíveis para o “2º Edital Instituto CCR de Projetos Culturais” são: Dourados, Sonora, Pedro Gomes, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Bandeirantes, Rochedo, Jaraguari, Sidrolândia, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Douradina, Caarapó, Juti, Naviraí, Itaquiraí, Eldorado e Mundo Novo.