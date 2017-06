Inscrições para 5º Festival Gastronômico vão até dia 16

Divulgação

Continuam abertas, até o dia 16 de junho, no site da Prefeitura [www.dourados.ms.gov.br], as inscrições para o 5º Festival Gastronômico ‘Sabores de Dourados’, iniciativa da administração municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o intuito de promover, valorizar e divulgar a gastronomia regional.

O evento – que será realizado no período de 31 de julho a 30 de setembro – oportuniza o oferecimento de variados pratos que representam a culinária tradicional, objetivando atrair não apenas os consumidores habituais, mas também novos clientes.

Podem se inscrever pessoas jurídicas (restaurantes, bares, pizzarias e similares), localizadas no munícipio de Dourados. Para se inscrever, o participante deverá preencher o Formulário de Inscrição através do site da Prefeitura, clicar no link “Turista” e depois “Cadastro Festival Gastronômico” ou preencher o formulário de inscrição na Casa do Trabalhador, localizada na Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1680, Centro, entre 07h30 e 13h30.

Os pratos inscritos deverão conter um ingrediente agroecológico ou um ingrediente regional. Cada estabelecimento poderá escolher o prato do próprio cardápio ou criar um prato especial para o evento.

Na página em que é realizado o preenchimento do cadastro digital, o dono do estabelecimento ainda poderá ter acesso ao regulamento completo do Festival, onde estão descritas todas as regras para participação, as condições e prêmios oferecidos.

Os clientes que consumirem pratos do Festival também vão concorrer a uma viagem com acompanhante para Bonito (MS).

As dúvidas podem ser sanadas através do endereço eletrônico:semdesturismo@gmail.com ou pelos telefones da Secretaria de Desenvolvimento Econômico: (67) 3426-2426 / 3426-3672 / 98467-9132.