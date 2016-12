Infrator é preso e autuado em R$3 mil em Nova Andradina por cativeiro de aves silvestres e arsenal de armas

PMMS

A PMA de Batayporã realizava fiscalização na zona urbana de Nova Andradina, no Bairro Bela Vista I e apreenderam na manhã desta quarta feira (21), 6 aves silvestres que estavam sendo mantidas em cativeiro e 5 armas de fogo e munições. O autor do crime, um homem de 62 anos, não possuía licença do órgão ambiental.

A equipe da PMA localizou as aves nos fundos da residência e ao indagar o homem, o mesmo afirmou que não possuía autorização do órgão ambiental. Na residência, foram apreendidos 6 pássaros-pretos, além de 1 sabiá e 6 gaiolas.

Enquanto apreendia as aves e gaiolas, um policial avistou uma espingarda, momento este em que questionou o homem sobre a documentação e se havia mais armamento no local. O autor informou que não possuía documentação e entregou ao todo 5 armas e munições.

O infrator recebeu voz de prisão juntamente com todo o material apreendido e levado até a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. O autor responderá administrativamente e deverá pagar a quantia de R$ 3 mil reais. O homem foi autuado por crime de posse ilegal de arma agravada por posse de munição de uso restrito e por crime ambiental. Por crime ambiental de manter animais silvestres em cativeiro poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção. As aves serão encaminhadas para o Centro de Reabilitação de aves, na Capital.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações da PMMS