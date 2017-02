Infectologista alerta sobre importância de tomar vacina contra a febre amarela

Nos últimos meses, a sociedade brasileira tem entrado em estado de alerta com a notícia do aumento de casos de febre amarela, doença que desde 1942 é considerada erradicada em áreas urbanas, ficando seu ciclo restrito às regiões de mata, com a transmissão feita por mosquitos silvestres.

No entanto, dados do Ministério da Saúde dão conta de que um surto que teve início em Minas Gerais, em meados de 2016, já levou a óbito 42 pessoas, sendo que desde o início do ano passado até o dia 27 de janeiro, última sexta-feira, 555 casos suspeitos foram notificados. Desses, 87 confirmados, 26 descartados e 442 ainda sob investigação.

A preocupação reside no fato de que, com tantos casos, a doença possa se alastrar para as áreas urbanas, sob o risco de passar a ser transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, vetor cujo controle já tem causado grandes transtornos na saúde pública em função de enfermidades como dengue, zika e chikungunya.

Mestre em Saúde Pública pela Fiocruz, a docente e médica infectologista Renata Maronna Praça Longhi, do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, aponta a vacinação feita de forma adequada como a melhor maneira de evitar casos graves da doença e não acredita que o quadro se alastre para todo o País, pois a população vem sendo rotineiramente imunizada conforme o calendário vacinal do Ministério da Saúde.

Confira a entrevista completa feita pela assessoria de comunicação do HU-UFGD:

Pergunta – Devido ao recente aumento dos casos de febre amarela no Brasil, havendo 42 óbitos até o momento, as pessoas estão preocupadas com o contágio. Como a doença é transmitida e quais suas características?

Renata – A febre amarela é uma doença cuja transmissão ocorre por meio de picada de mosquito. A espécie que mais transmite é denominada Haemagogus ssp. Essa espécie, habitualmente, vive em áreas de mata, e a doença é mantida no ambiente através de espécies de animais silvestres, principalmente macacos. O ser humano pega a doença acidentalmente, quando visita essas regiões. O mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras enfermidades, também pode se tornar o vetor da febre amarela em área urbana, porém não há nenhuma evidência deste tipo de ocorrência até o momento.

Pergunta – De acordo com o Ministério da Saúde, os casos registrados recentemente são do tipo silvestre. Quais as diferenças entre a febre amarela silvestre e a urbana?

Renata – A doença é típica de regiões de mata e de floresta amazônica, transmitida por artrópode típico dessas áreas. Como já citado acima, o mosquito Aedes aegypti também pode transmitir a doença, porém desde os anos 1940 do século passado não há registro de febre amarela urbana no País, apenas transmissão silvestre em áreas de mata. Com este novo surto, no entanto, existe chance que este tipo de transmissão aconteça.

Pergunta – Existem outras enfermidades que podem ser confundidas com a febre amarela por possuírem sintomas similares?

Renata – Sim. Dengue, hepatites virais, malária, leptospirose e outras infecções graves podem ser confundidas com a febre amarela por terem sintomas semelhantes.

Pergunta – Como é feito o diagnóstico da doença? Existem exames específicos?

Renata – O diagnóstico da doença é feito por meio de exames sorológicos específicos, disponíveis para realização pelo Sistema Único de Saúde (SUS), devendo ser solicitados em caso de suspeita da doença.