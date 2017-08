Índios bloqueiam sete rodovias, mas STF não vota marco temporal

PROTESTOS | Índios temiam súmula vinculante em ações julgadas ontem, o que poderia parar demarcações no país

HELIO DE FREITAS

Especial para o Diário MS

Divulgação

Cinco rodovias estaduais e duas federais foram bloqueadas por índios ontem em Mato Grosso do Sul. Os protestos ocorreram em várias regiões do Estado contra a possibilidade de o STF (Supremo Tribunal Federal) adotar uma regra que poderia paralisar as demarcações de terras indígenas em todo o país e até modificar processos já homologados. Entretanto, a Corte acabou não adotando a medida que os índios temiam e os bloqueios foram encerrados por volta de meio-dia.

O maior transtorno ocorreu na BR-163, em Rio Brilhante. Por divergências entre etnias no primeiro bloqueio, na altura do km 304, o grupo se dividiu e fez outra interdição, no km 307, onde motoristas chegaram a ficar uma hora parados na estrada, já que não havia liberação parcial, como nos outros locais.

Também houve bloqueios em cinco rodovias estaduais. A MS-386 foi interditada na altura do km 70, entre Amambai e Ponta Porã. A MS- 156 foi bloqueada no km 231 entre Amambai e Tacuru e entre Dourados e Itaporã, em frente à reserva indígena local.

A MS-295 foi interditada entre Tacuru e Iguatemi, a MS-384 entre Bela Vista e Antônio João e a MS-379 foi bloqueada no acesso da BR-163 ao distrito de Panambi e Douradina.

Com exceção da reclamação de motoristas de caminhões e de carros de passeio, não houve registro de incidentes nos locais dos protestos. Por volta de meio-dia todas as estradas já estavam liberadas.

Para os índios, o marco temporal é mais uma medida racista que tenta legitimar o massacre dos povos indígenas e quilombolas e dificultar ao máximo a demarcação de terras historicamente ocupadas por essas comunidades.

O marco temporal surgiu em 2009, durante julgamento pelo STF da demarcação da Terra Indígena Raposa do Sol, em Roraima. Com efeito vinculante sobre decisões futuras relacionadas a áreas indígenas, os ministros do Supremo limitaram as demarcações a terras que estavam de posse das comunidades até 5 de outubro de 1988 – quando a atual Constituição foi promulgada.

Depois, em 2013, o próprio STF reconheceu que a decisão proferida no caso da Raposa Serra do Sol não possuía efeito vinculante, e seus efeitos não poderiam ser estendidos a outros processos de caráter similar.

Entretanto, no dia 20 de julho de 2017 foi publicado no Diário Oficial da União um parecer da AGU (Advocacia Geral da União) vinculando o processo de demarcação de terras indígenas ao cumprimento das 19 condicionantes definidas no caso da Raposa Serra do Sol.

Movimentos de defesa dos direitos indígenas e quilombolas afirmam que o parecer foi incluído no acordo entre a bancada ruralista e o governo para rejeitar a denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção. Na votação que salvou Temer, no dia 2 deste mês, a bancada ruralista votou em peso a favor do presidente.

SESSÃO

Na sessão de ontem, o STF decidiu, por 7 a 0, que toda a área que compõe o Parque Indígena do Xingu é, comprovadamente, de ocupação imemorial e contínua por povos originários, não cabendo assim indenização ao estado de Mato Grosso em decorrência da criação da área de proteção.

A decisão abrange também as Reservas Indígenas Nambikwára e Parecis, que eram objeto da mesma contestação por parte de Mato Grosso, numa segunda ação conexa também julgada ontem.

Organizações de defesa dos direitos dos indígenas, como o ISA (Instituto Socioambiental), organizaram uma manifestação em frente ao Supremo desde terça-feira, por temerem que fosse aplicado ao caso o chamado “marco temporal”, entendimento adotado pela Corte em ações anteriores e segundo o qual os povos indígenas só teriam direito à posse de áreas efetivamente ocupadas por eles no momento da promulgação da Constituição de 1988.

O assunto, no entanto, não foi abordado no julgamento. Os ministros do STF entenderam que o princípio não poderia sequer ser considerado no caso, uma vez que os territórios indígenas alvo das ações foram demarcados “muito antes da vigência da Constituição de 1988, portanto essa questão não se colocaria”, ressaltou o ministro Luís Roberto Barroso.

Uma terceira ação, na qual o marco temporal teria maior relevância e que também estava prevista para ser levada ao plenário ontem, acabou tendo seu julgamento adiado a pedido de ambas as partes envolvidas.