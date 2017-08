Indígenas interditam rodovias em Mato Grosso do Sul

Indígenas interditam diversas rodovias nesta quarta-feira (16), em vários municípios de Mato Grosso do Sul. Eles estão com pedras, paus, arco e flecha e ainda cartazes.

A Corte deve decidir sobre ações ligadas ao direito às terras indígenas e quilombolas em todo o Brasil. O julgamento deve determinar, por exemplo, se as terras do Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso, são tradicionalmente ocupadas por povos indígenas – o que pode garantir aos habitantes a demarcação do território.