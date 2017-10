Incêndio no Parque das Várzeas do Rio Ivinhema já atingiu 18 mil hectares

Imasul

Estimativa da equipe do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) que trabalha no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema aponta que cerca de 18 mil hectares de vegetação da Unidade de Conservação, em áreas de várzea e antigas pastagens, foram consumidos pelo incêndio que atinge o local desde a última sexta-feira (13).

Até a manhã desta terça-feira (17) o controle das chamas era realizado pelas equipes de combate formadas por 9 militares do Corpo de Bombeiros (de Fátima do Sul, Naviraí, Nova Andradina e Ivinhema) pelos cinco funcionários da equipe do Parque e por 2 funcionários da prefeitura de Taquarussu. As prefeituras de Jateí, Naviraí e Taquarussu estão apoiando o trabalho, fornecendo alimentação.