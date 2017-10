Incêndio consome interior de marcenaria e prédio fica danificado

Um incêndio ocorrido por volta das 9h deste domingo (22) destruiu o interior de uma marcenaria localizada no bairro Izabel Gardem, próximo ao Atacadão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura do imóvel, que é alugado há cerca de três anos para uma marcenaria, ficou bastante danificada e parte do teto cedeu devido às chamas. Uma bancada de atendimento e um guarda-roupa também foram consumidos pelo incêndio.

De acordo com o Midiamax, para a ocorrência, foi necessário arrombar a porta do imóvel e quebrar as janelas, a fim de possibilitar a saída da fumaça. Três viaturas do Corpo de Bombeiros e uma ambulância avançada foram destinadas, porém, não houve vítimas e foram utilizados apenas cerca de 500 litros de água para apagar as chamas.

O incêndio foi controlado por volta das 10h. Os proprietários da marcenaria não foram localizados até o momento.

De acordo com o tenente Wilson Freitas, do Corpo de Bombeiros, o incêndio pode ter sido causado por alguma falha elétrica relacionada a um dos compressores existentes no local. Moradores das imediações também relataram que durante a utilização dos instrumentos, era comum, que a energia oscilasse.