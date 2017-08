Incêndio atinge lavouras de cana perto de duas rodovias

HELIO DE FREITAS

Especial para o Diário MS

Helio de Freitas

Um incêndio de grandes proporções atingiu a vegetação e lavouras de cana nas margens da BR-463, na saída de Dourados, para Ponta Porã, e da MS-379, que liga ao município de Laguna Carapã. Soldados do Corpo de Bombeiros, homens da Defesa Civil e equipes de usinas de álcool da região tentavam até o fim da tarde de ontem controlar as chamas, que ameaçavam um acampamento de trabalhadores sem-terra.

O fogo começou por volta de 13h30 e se espalhou imediatamente. A nuvem de fumaça cobriu parcialmente as duas rodovias. O Corpo de Bombeiros pediu que emissoras de rádio da cidade avisassem aos motoristas sobre a pouca visibilidade no trecho entre Dourados e Ponta Porã por causa do incêndio. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram enviadas ao local para orientar os motoristas, mas o tráfego continuou liberado.

A área tingida pelo fogo fica nas propriedades da família do pecuarista José Carlos Bumlai, onde é plantada a cana usada pela Usina São Fernando para produção de etanol e açúcar. A indústria fica a 10 quilômetros da área afetada pelo incêndio.