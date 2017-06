Imam realiza atividade com alerta a preservação no dia mundial do meio ambiente

Assecom/arquivo

O dia mundial do meio ambiente é comemorado nesta segunda-feira (05) e em Dourados a data contará com ação do Imam (Instituto do Meio Ambiente) tendo em vista o alerta quanto à prevenção. A programação acontece na Praça Antonio João, a partir das 9h, e segue durante todo o dia.

O tema será abordado por meio de exposição de vídeos, experimentos, panfletagem e orientações. As atividades acontecem em parceria com a UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e Polícia Militar Ambiental.

Haverá também no local, a distribuição de mudas de árvores frutíferas e nativas de espécies como ameixa, goiaba, pitanga, tamarindo, angico, oiti, entre outras.

Neste sábado (03), um trabalho de orientação e plantio de mudas junto aos alunos da escola municipal Joaquim Murtinho será realizado no parque ambiental Vitélio Pelegrim, no Jardim Novo Horizonte. A ação é parte da programação alusiva ao dia mundial do meio ambiente, que segue durante a próxima semana.

Entre as atividades já programadas estão trilhas, palestras e dinâmicas.