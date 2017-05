Idenor pede urgência na recuperação das ruas de Dourados

Eder Gonçalves

O vereador Idenor Machado (PSDB) solicitou à Prefeitura que forneça um cronograma com informações sobre o andamento da operação tapa-buracos, realizada na cidade.

Segundo o vereador, a preocupação é devido à situação em que se encontram as ruas, muitas estão intransitáveis, causando prejuízos aos motoristas e aumentando a cobrança por parte dos moradores das regiões, que ainda não receberam os serviços.

“Em razão dessa demora, estamos requerendo que a secretaria de Infraestrutura, nos forneça um cronograma de atividades, explicando quantas equipes tem executando os serviços, quais setores que já foram recuperados e como será a recuperação a seguir”, disse.

Patrulha Mecanizada

A patrulha mecanizada entregue pela Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) aos moradores do Assentamento Amparo, durante evento na 53ª Expoagro, teve interferência direta do vereador. Idenor protocolou o pedido através de indicação juntamente com os vereadores Marçal Filho (PSDB) e Sérgio Nogueira (PSDB), durante a sessão do dia 17 de abril.

Com esses maquinários a comunidade poderá trabalhar no preparo e cultivo da terra, contribuindo na produção de alimentos e atendendo as necessidades dos moradores.