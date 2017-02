Idenor pede construção de passarelas na MS-156 e BR-163

Thiago Morais

O vereador Idenor Machado (PSDB) solicita à prefeita Délia Razuk (PR) a construção de passarelas de pedestres na rodovia MS-156, entre os bairros Dioclécio Artuzi e Jardim Guaicurus e ainda na BR-163, entre os bairros Jardim Guaicurus e Jardim Jequitibás.

O vereador lembra que o grande desenvolvimento daquela região da cidade proporcionou a instalação de vários bairros e residenciais, aumentando muito o número de pessoas que circulam nas rodovias MS-156 e BR 163, nas proximidades do trevo de entrada para o Distrito Industrial.

“Em razão disso houve um aumento considerado de pessoas se deslocando entre bairros, de bairro a centro e também a caminho do trabalho no Distrito Industrial. Em razão disso o cruzamento dessas duas rodovias está muito movimentado e nesse local têm ocorrido inúmeros acidentes”, explica Idenor.

Na avaliação do vereador, para resolver o problema e garantir segurança às pessoas, é só mesmo com a instalação das passarelas. “Por isso estamos solicitando estudos no sentido da construção das passarelas, que facilitarão a passagem dos pedestres, principalmente as crianças que precisam atravessar as vias para ir à escola”, afirma o vereador. “É uma obra que garantirá segurança e tranquilidade aos familiares”, acrescenta Idenor.