Idenor comemora com moradores asfalto no Jardim Pantanal e Maipú

Divulgação

O vereador Idenor Machado (PSDB) comemorou, juntamente com os moradores, a pavimentação asfáltica nos jardins Pantanal e Maipú. As obras foram solicitadas pelo vereador, em parceria do Governo do Estado e também do deputado federal Geraldo Resende (PSDB), que destinou emendas federais para a infraestrutura.

“O trabalho perseverante vence todos os obstáculos e foi isso que fizemos. Pois há tempo estamos tentando atender aquela comunidade. E graças à ação conjunta dos governos estadual e federal temos a satisfação de caminhar sobre o asfalto que está sendo feito”, pontuou Idenor.

Moradores também comemoram, já que há tempos eles reivindicam a obra. “Há anos sonhávamos com esse asfalto, e hoje ele se torna realidade. Só temos que agradecer ao vereador Idenor Machado e o deputado federal Geraldo Resende por ter lutado tanto para conseguir esse benefício para o nosso bairro e ao Governo do Estado por estar executando a obra”, disse o morador do Jardim Pantanal, Hélio Gonçalves de Assis.