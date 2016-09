IBGE: Brasil tem a maior produção de ovos de galinha em 29 anos

O país alcançou, no segundo trimestre deste ano, a maior produção de ovos de galinha desde o início da série histórica da pesquisa que faz esse tipo de avaliação, em 1987. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram produzidos 757,51 milhões de dúzias no segundo trimestre deste ano, 5% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado.

O crescimento da produção foi impulsionado por aumentos em 18 das 25 unidades da Federação pesquisadas pelo IBGE, com destaque para São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Ceará e Mato Grosso. São Paulo continua sendo o maior produtor do país.

Outro segmento que apresentou resultado histórico foi o abate de suínos, que chegou a 10,46 milhões de cabeças no segundo trimestre deste ano, a maior marca desde 1997. Em relação ao segundo trimestre de 2015, o aumento foi de 8%.

Também houve crescimento, em relação ao segundo trimestre de 2015, no abate de frangos (6,5%) e na aquisição de peças de couro (5,6%). O abate de bovinos ficou estável e a aquisição de leite pelas unidades processadoras recuou 11,8% nesse tipo de comparação. (Agência Brasil)