Iagro alerta para casos de raiva bovina em 3 cidades do Estado

Edemir Rodrigues

A Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), após exames laboratoriais realizados pelos técnicos do órgão, confirmou a incidência de casos de raiva bovina nos municípios de Aral Moreira, Amambai e Coronel Sapucaia, e alerta todas as propriedades da região e próximas ao rio Amambai e seus afluentes. O comunicado do órgão já foi feito aos sindicatos rurais de Aral Moreira, Amambai, Coronel Sapucaia, Laguna Caarapã, Caarapó e Juti.

As orientações da Iagro, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), aos produtores da região são: a vacinação antirrábica urgente do rebanho, prioritariamente das propriedades que margeiam o rio Amambai e seus afluentes; a comunicação ao escritório da Iagro mais próximo sobre qualquer mortalidade de herbívoros com sintomatologia nervosa e/ou sobre conhecimento de possíveis abrigos dos morcegos hematófagos (casas e poços abandonados, cavernas, árvores ocadas, turbina), para controle destes, como forma de evitar maiores prejuízos e prevenção de novos casos.

Se forem observados animais com sintomas da doença, a Iagro deve ser notificada para que possa fazer coleta de material para exames laboratoriais. Esse procedimento não tem custo para o produtor e a suspeita ou diagnóstico de raiva não ocasiona na interdição da ficha sanitária ou no sacrifício de animais sadios.

A Raiva dos herbívoros (bovídeos, equídeos, ovinos e caprinos) tem como principal transmissor o morcego hematófago da espécie Desmodus rotundus. Nos últimos anos, os casos da doença reduziram de forma significativa, graças à análise de risco e incremento de ações como: palestra a produtores rurais, vistoria de abrigos com captura e controle do morcego hematófago, dentre outros.

CASO CONFIRMADO EM AMAMBAI

Caso de raiva bovina em Amambai foi verificado, inicialmente, na fazenda Rancho Amambai, de Ramão Ney Magalhães. O fazendeiro conta que logo procurou a Iagro. “Morreram 11 bovinos adultos, quatro pequenos e um cavalo”, detalhou o produtor.

De acordo com ele, os pecuaristas também tiveram prejuízo em propriedades próximas. “Um vizinho aqui perdeu 28 bovinos. Outro perdeu 6. Aí tem outro que perdeu 8. Fora os que eu não fiquei sabendo”, disse. A doença, conforme informaram técnicos da Iagro a Magalhães, pode ser transmitida a animais em um raio médio de 15 quilômetros.