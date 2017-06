Hospital Regional recebe doação de berço aquecido da Prefeitura Municipal de Ponta Porã

Divulgação

O Hospital Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã) recebeu mais um equipamento para somar na qualidade do atendimento à população. A Prefeitura de Ponta Porã, através do prefeito Hélio Peluffo Filho, doou um berço aquecido usado para acomodar recém-nascidos. A entrega aconteceu na nesta segunda-feira, 05, com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Porã, do Hospital e do Governo do Estado.

“Essa doação representa um avanço na saúde e tudo isso nada mais é que um reconhecimento ao Hospital Regional e ao governador Reynaldo Azambuja pelo trabalho que vêm realizando pela saúde. E toda vez que tivermos situações como essa em que pudermos doar, nós assim o faremos, pois o Hospital Regional atende toda comunidade da Região Sul e o município está fazendo a sua parte, contribuindo naquilo que pode”, afirmou o prefeito Hélio Peluffo.

Ao receber o berço, o secretário de Saúde de Ponta Porã e médico do Regional, Patrick Derzi, percebeu que este teria muito mais utilidade no Hospital Regional. “Mesmo que a unidade não seja mais gerida pelo município, é importante lembrar que o atendimento não mudou, pois toda a população continua sendo daqui, da cidade e região. Há uma parceria muito grande entre o município e o Instituto Gerir que tem dado certo, estamos sempre nos ajudando e essa doação é mais uma forma de fortalecer os laços e unir forças para oferecer saúde de qualidade para todos”, destacou.

O equipamento será instalado na maternidade, setor que já passou por reformulações e tem oferecido mais conformo as gestantes e seus familiares. Esse equipamento mantém a temperatura corporal dos bebês e os ajuda a se adaptar à temperatura ambiente. O professor Yhulds Beno, de 42 anos, está acompanhando a esposa que deu a luz a primeira filha do casal, a menina Diovanna. Ele conta que o berço aquecido vai beneficiar todos, dando mais segurança à vida dos bebes e tranquilidade aos pais.

Além do berço aquecido, foram entregues também um amnioscópio e um laringoscópio convencional.

Para o diretor geral do Hospital, Dr. Mário César Bittencourt Madureira, todos são aparelhos extremamente necessários para o atendimento da população de Ponta Porã e região, principalmente o berço aquecido, pois é no Hospital Regional de Ponta Porã que as pacientes gestantes são atendidas pela Rede Pública de Saúde. “Essa doação representa o comprometimento do prefeito Hélio com esse Hospital e com esse projeto”, conclui.