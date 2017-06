Hospital Regional de Ponta Porã acolhe paciente com osteomelite crônica e família não precisa mais pagar por tratamento

Divulgação

O Governo do Estado, através da gestão do Instituto Gerir no Hospital Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã), tem aliviado a vida de muitos pacientes e seus familiares. Internado há quase um mês no setor de Clínica Médica, Crystian Coimbra da Silva, de 17 anos, está recebendo tratamento para osteomielite crônica, inflamação causada por infecção bacteriana ou de fungos nos ossos. A família do paciente chegou a gastar nove mil reais com medicamentos, e mesmo assim, Crystian não ficou curado. Mas hoje, no Hospital Regional, ele recebe tratamento eficaz e sem custos para família.

A dona de casa, Ana Camila Coimbra, de 48 anos, mãe do paciente, lembra que o processo foi lento até descobrirem o que o filho tinha, e sempre que iam aos hospitais, de Guarapuava, onde moravam, os médicos diziam era dor do crescimento. Em 2015, a família desconfiou das fortes dores do jovem e procurou ajuda em outros hospitais, de outras cidades, inclusive clínicas maiores na capital, Curitiba, onde passaram por atendimento oncológico, exames e a partir de então, foi diagnosticada através de biopsia a osteomielite. “Quando eu soube que meu filho teria de tomar mais de 10 comprimidos ao dia, durante nove meses, e que o valor ficaria em torno de mil reais por mês, eu realmente me desesperei. Apenas um dos remédios eu conseguia na rede pública, mas pelos filhos fazemos o impossível”, afirma. E quando teve que se mudar para Ponta Porã, a dona de casa ficou ainda mais preocupada, porque achou que teria dificuldades para dar sequencia ao tratamento do filho.

Tratamento efetivo

Ao se mudarem para Ponta Porã, Crystian foi levado ao Centro Regional de Especialidades Doutor João Kayatt e encaminhado à Campo Grande para a realização de novos exames. Após o resultado, o paciente retornou para Ponta Porã e foi encaminhado para o Hospital Regional, onde está passando por tratamento desde 16 de maio.

“Nem sei como agradecer a todos. Desde o primeiro atendimento aqui no Hospital, as pessoas me trataram bem, são sempre muito atenciosas sorridentes e isso eu não recebia nos outros hospitais em que passei por atendimento. Além disso, também tive a oportunidade de receber o sacramento da crisma aqui na capela do Hospital, e isso foi muito especial. Com certeza esses dias ficarão marcados”, disse Crystian.

De acordo com o diretor geral do Hospital, Dr. Mário César Bittencourt Madureira, a osteomelite é uma doença que leva tempo para cura, justamente porque é uma infecção nos ossos, onde a ação do antibiótico não acontece rapidamente. “No caso do Crystian, por exemplo, foi necessário o uso de medicação direto na veia, que age muito mais rápido no organismo, porém requer uma estrutura mais adequada para acolher o paciente”, explica.

O médico destaca que, quando o Poder Público investe na saúde, como o Governo de Mato Grosso do Sul está investindo no Hospital Regional, “o caro sai mais barato”. “Um leito hospitalar é caro, pois temos gastos com pessoal, alimentação, roupas, energia, e outros. Mas temos uma vantagem. No caso do Crystian, nós investimos por um período menor. Estamos há quase um mês tratando esse paciente com um antibiótico endovenoso injetável, por isso o tratamento é mais rápido, eficaz e consequentemente, fica mais barato ao Estado”.

Para a diretora clínica, Dra. Patrícia Caetano, isso consolida o bom atendimento, pois uma família que gastou muito antes, mesmo sem ter condições, hoje conta com um acolhimento de qualidade e com medicamentos essenciais para cura e melhora do paciente no ambiente do Sistema Único de Saúde (SUS). (Assessoria)