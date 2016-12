Hospital de Sidrolândia terá novo centro cirúrgico pela ação de Geraldo e Reinaldo

Divulgação

O Hospital da Associação Beneficente Elmíria Silvério Barbosa, de Sidrolândia, terá um novo centro cirúrgico e obstétrico completo e de última geração, composto por uma sala de parto cirúrgico e obstetrícia, duas salas médias de cirurgia, quatro leitos de pós-cirúrgico, posto de enfermagem, sala de reanimação e de higienização de recém-nascido.

A ação é resultado de uma parceria de trabalho entre o deputado federal Geraldo Resende e o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). A previsão é de que as obras fiquem prontas em um ano. A ampliação do hospital atende a um pedido da própria associação beneficente e da Câmara Municipal de Sidrolândia, especialmente, os vereadores Dr. Jurandir e Marcão.

As obras foram lançadas no último dia 16, numa solenidade que contou com a presença de diversas autoridades, entre elas, o deputado Geraldo Resende, prefeito Ari Basso, o futuro prefeito Marcelo de AraujoAscoli, o presidente da Associação Beneficente, Jair do Nascimento, ex-prefeito de Sidrolândia e hoje diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e de Extensão Rural (Agraer), EnelvoFelini, e outras.

O Hospital também vai ganhar um moderno centro de parto normal com três salas de parto (PPP) — Pré-parto, Parto e Pós-parto —, posto de enfermagem, além de uma central de esterilização de materiais. Toda essa infraestrutura será para atender pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

Segundo o deputado Geraldo Resende a ação somente está sendo possível pelo apoio do governador Reinaldo Azambuja. “Levei ao governador a nossa preocupação com a possibilidade do município perder os recursos que já estavam alocados e, imediatamente, ele se comprometeu em levar o projeto adiante”, conta Geraldo. Com isso, o deputado buscou o entendimento com o secretário de Estado da Saúde, Nelson Tavares, para que o governo do Estado assegurasse os recursos de contrapartida para reforma e ampliação do Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa.

Geraldo Resende destaca que essa conquista é fruto de uma importante parceria de trabalho entre o mandato dele e o governo do Estado. O parlamentar viabilizou R$ 1,2 milhão em emenda individual ao Orçamento Geral da União (OGU) 2014, que serão somados à contrapartida de R$ 272 mil, que ele conseguiu junto a SES (Secretaria de Estado da Saúde).

Além disso, o deputado conquistou mais R$ 70 mil no governo do Estado, através da colaboração do ex-prefeito de Sidrolândia e hoje diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e de Extensão Rural (Agraer), EnelvoFelini, para a contratação de empresa especializada em projetos hospitalares. Logo, no total foram viabilizados R$ 1,5 milhão. “Esses investimentos visam melhorar a capacidade física do hospital, melhorando a oferta de serviços públicos de saúde, deminuindo as filas e a demoras no atendimento ao público em geral”, explica o deputado.

A secretária municipal de Saúde de Sidrolândia, disse que “o incentivo ao hospital só vem confirmar o envolvimento, a prioridade do Estado e do deputado Geraldo Resende em relação à saúde dos municípios, especialmente Sidrolândia. As gestões passam, mas as ações de saúde permanecem e as necessidades de saúde da população também”.