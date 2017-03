Hospital de Ponta Porã inaugura a nova recepção da maternidade

GESTANTES| serão atendidas com mais conforto e comodidade na nova recepção do Hospital Regional

DIVULGAÇÃO

A maternidade do Hospital Regional Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã) agora conta com nova recepção. O local, climatizado, aconchegante e moderno, foi aberto na última quinta-feira, 09 de março, para a população. Pela nova entrada, localizada na Rua Baltazar Saldanha, serão recepcionadas apenas gestantes e visitantes. Os demais atendimentos continuam sendo feitos no Pronto Socorro do Hospital, anexo ao SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A maternidade do Hospital Regional de Ponta Porã possui 18 leitos e três suítes de parto, e atende gestantes do município e de toda a região sul do estado.

Hospital celebra Dia Internacional da Mulher

Além de inaugurar a nova recepção da maternidade, para celebrar o Dia Internacional da Mulher a diretoria do Hospital Regional de Ponta Porã promoveu uma programação especial para as pacientes e funcionárias da instituição. Um grupo de cantores percorreu os setores de emergência, pediatria, ortopedia, cozinha, unidade de terapia intensiva e maternidade levando amor e carinho através do canto e do som das cordas do violão. Além disso, todas as mulheres ganharam de presente um batom vermelho.

Na maternidade, mães, enfermeiras e visitantes se emocionaram ao perceber que estavam sendo homenageadas. “Eu sempre quis ter uma filha menina e hoje meu coração não se cabe de tanta felicidade por ter dado a luz a minha Emanuele, ainda mais na semana do dia 8 de março. E essa experiência no Hospital, essa homenagem, foi muito válida, pois a mulher precisa ser reconhecida e valorizada”, afirma a funcionária pública Valdinéia da Paz Barros.

As pacientes Fátima Barbosa e Pamela Noeli, internadas no setor de ortopedia, disseram que, mesmo não podendo sair de seus leitos, puderam ouvir as canções nos corredores e sentiram paz e alegria.

No setor de lavanderia, a técnica em enfermagem, Matilde Gonçalves, uma das colaboradoras mais antigas do Hospital Regional de Ponta Porã, foi homenageada pelos colegas. Emocionada, Matilde disse não ter palavras para agradecer o carinho. “Estou aqui nesse Hospital desde que foi instituído, há 23 anos. Isso é a minha vida, não tenho palavras para dizer o que sinto recebendo essa homenagem. Meu coração quase não aguentou”.

A engenheira clínica e hospitalar da instituição, Monica Soares do Nascimento, destaca que esse tipo de ação é fundamental para realizar os objetivos e a própria missão do Hospital. “A maioria das pessoas pensam que vir ao hospital é algo ruim ou negativo e a comissão de humanização vem justamente para isso, para dar conforto a esse paciente e a esse colaborador. E neste 8 de março, especialmente, nós conseguimos mostrar isso, que nós nos importamos com seu bem estar”, disse.

A comissão de humanização do Hospital Regional de Ponta Porã foi criada com o objetivo principal fortalecer e valorizar os laços sociais, o respeito e a satisfação do paciente quanto ao atendimento que o Hospital oferece.