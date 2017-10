Honestidade de menino emociona eletricista que foi cortar luz da casa dele

No texto, acompanhado de uma foto das mãos do menino devolvendo R$ 2, o funcionário relata que foi fazer a “atividade desagradável” de cortar a energia da família de baixa renda, que vive em uma casa torta de madeira. Quando saía, foi abordado pelo menino, que pediu R$ 1.

Como a conta foi paga, o eletricista voltou no fim da tarde para o religar a energia e foi recebido pelo menino. “Ainda bem que você veio!”, exclamou a criança, entregando R$ 2 para o eletricista.

De acordo com Neto, funcionários da Copel que fazem voluntariado estão verificando uma forma de organizar as doações para que cheguem até a família. “Eu estou muito feliz, estou transbordando de felicidade”, comemorou o eletricista que também faz trabalho voluntário e escreve contos e crônicas de fatos do dia a dia.

No encontro desta quinta, ele disse que conheceu melhor a família e, diferente do que escreveu no Facebook, informou que o casal tem três filhos, uma menina e dois meninos. No dia em que ele foi até lá para cortar a energia, estavam na casa o menino, a irmã e uma prima. Além disso, o nome do menino é fictício, para preservar a família.