Homens acusados de agredir e roubar arma de PM são presos em Dourados

Na manhã deste sábado (28), por volta das 5h, uma equipe da Força Tática foi acionada para verificar uma ocorrência de roubo e lesão corporal a um Policial Militar de Fátima do Sul.

Divulgação PMMS

O crime aconteceu em uma conveniência na Avenida Joaquim Teixeira Alves. Segundo declarações da vítima, ao chegar no estabelecimento comercial juntamente com seu cunhado para comprar refrigerante, sentiu um forte impacto na cabeça derrubando-o ao chão, onde foi agredido com socos, chutes e pontapés por vários homens.

No momento da agressão, a arma do Policial Militar caiu e foi subtraída por um dos agressores. Um disparo acidental da arma de fogo acertou um dos criminosos, que foi socorrido e levado ao Hospital da Vida permanecendo sob escolta da Polícia Militar.

Ao realizar diligências para prender os autores e reaver a arma roubada, denúncias anônimas levaram os militares, por volta das 17h até uma residência no Parque Alvorada, onde estaria um dos autores do crime em posse da mesma.

Uma equipe da Rádio Patrulha foi no local e os militares perceberam a fuga de um homem em direção a uma mata próxima. O homem dispensou algo na mata, sendo alcançado e detido.

Os militares realizaram uma busca minuciosa no local e conseguiram localizar a arma roubada do PM. O pai do homem preso tentou retardar a ação dos militares com socos e chutes, porém, foi detido e algemado e disse aos policiais que está cumprindo pena no regime semiaberto.

Na residência outro homem foi preso acusado de ser o condutor da motocicleta e por tentar vender a referida arma.

Os três homens detidos foram encaminhados e entregues na Delegacia de Polícia Civil (Depac Centro) para procedimentos cabíveis. O quarto suspeito está sob vigia policial no hospital devido ao disparo acidental na hora do roubo e o quinto envolvido deverá se apresentar à Polícia na presença de um advogado.

Bárbara Ballestero – Diário MS