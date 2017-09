Homenagem a poeta Manoel de Barros vira motivo de discórdia

Censo Agro 2017

A Assembleia Legislativa sedia hoje, a partir das 8h, na sala de reuniões da presidência, o Lançamento do Censo Agro 2017, o qual tem o objetivo de levantar dados agropecuários no Estado. Estarão presentes Roberto Luis Olinto Ramos, presidente nacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e Mário Alexandre de Pina Frazeto, superintendente regional do IBGE/MS.

Sem carro

O Dia Mundial sem Carro é uma data celebrada todo dia 22 de setembro em cidades do mundo inteiro. O objetivo é mostrar como as cidades seriam se não existissem carros, além de estimular uma reflexão sobre o uso dos automóveis. Com todo o debate sobre aquecimento global, o Dia Mundial sem Carro é o momento ideal para lembrar os governantes sobre a prioridade que deve ser dada à mobilidade urbana por bicicleta, transporte público e dos pedestres.

Cofres

Dos 19 vereadores da Câmara de Dourados, 15 atenderam ao chamamento da prefeita Délia Razuk (PR) e foram ontem de manhã ao gabinete do CAM ouvir detalhes sobre a situação dos cofres municipais.

Cofres, ainda

Utilizando-se de uma apresentação em power point, a prefeita exibiu um balanço financeiro, igual ao que vem mostrando em encontros com Ministério Público e Maçonaria.

Cofres vazios

Délia reforçou aos nobres edis que a situação é bastante difícil e, conforme passarinho relatou à coluna, enfatizou que é preciso tomar alguma atitude concreta com relação ao PCCR. Vixi!

Cofres, Câmara

Ave que estava na reunião reclamou à coluna que a prefeita deveria ter iniciado tal conversação com os vereadores, antes de ter ido à sociedade.

Cofres, ausentes

Os vereadores Madson Valente (DEM), Marçal Filho (PSDB), Silas Zanatta (PPS) e a presidente Daniela Hall (PSD) não participaram do encontro com a prefeita.

Shopping

Se tudo correr bem numa reunião marcada para hoje pela manhã, o Shopping Avenida Center deverá anunciar grandes novidades para seus frequentadores. O maior centro comercial de Dourados se prepara para receber franquias importantes.

Zap

Como na internet cada qual fala e escreve o que bem entende, ontem foi daqueles dias que as postagens de whatsapp dominaram os falatórios. Entre verdades e mentiras, teve de tudo um pouco. E muita difamação.

A mesa

Em seu discurso de posse, no qual prometeu firmeza e coragem no combate à corrupção, a nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge, dividiu a mesa com três políticos suspeitos do crime que pretende enfrentar: os presidentes da República, Michel Temer (PMDB), da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).

A mesa, ainda

Além deles, também estava à mesa a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Cármen Lúcia. Isso quer dizer que na mesa da posse, somente Cármen Lúcia não é investigfada. Que coisa, hein!

Estátua

Está virando uma novela de extremo mau gosto a escolha de um local para instalar uma estátua de bronze do poeta Manoel de Barros. A estátua está em exposição do Museu de Arte Contemporânea da capital, enquanto as autoridades não tomam uma decisão.

Estátua, ainda

A estátua, feita pelo escultor campo-grandense Victor Henrique Woitschach, foi encomendada em 2016 e seria a forma encontrada pelo governo do Estado para homenagear o centenário de nascimento do poeta, reconhecido nacionalmente. A obra ficou pronta em abril passado e custou R$ 232 mil.

Mais estátua

O escultor trabalhou durante vários meses, consumiu cerca 400 quilos de bronze e por fim reproduziu o poeta sentado num sofá de sua própria casa. Ficou bem bacana.

Estátua sem local

Só que agora, as autoridades não se entendem sobre a definição de um local para a instalação da obra. Cada uma quer num lugar diferente e as sugestões estão surgindo. Santa falta de sensibilidade, hein!

No Portal

Lançado na quinta-feira passada, o Portal Diário MS está sendo acessado também por pessoas que estão em países como Portugal, Estados Unidos, Japão, Paraguai e até Dinamarca.

Kit

A 2ª Corrida do Policial Civil acontecerá no próximo domingo, com largada às 8h, na sede do Sinpol-MS em Campo Grande, situado à rua Teodoro Carvalho, 225 – bairro José Abrão. Os percursos contam com caminhada de 5 Km, corrida de 5 km e 10 km.

Kit, ainda

Inscritos para participar da 2ª Corrida do Policial Civil poderão retirar o kit atleta na sexta-feira e no sábado. Para retirar o kit é preciso apresentar o documento de identidade do inscrito. Lembrando que as crianças não recebem kit atleta.

Luto

O ex-procurador-geral de Justiça de MS, Fadel Tajher Iunes, morreu anteontem à noite em Campo Grande. Tinha 83 anos. Ele sofreu infarto em sua casa. Nascido em Corumbá, ele foi procurador geral de Justiça de 1994 e 1998.