Homem mata enteada e deixa esposa ferida em Rio Brilhante

Autor foi preso por investigadores do SIG

Bárbara Ballestero

Da Redação

(*Com informações e imagens do Rio Brilhante em Tempo Real)

Foto: Olimar Gamarra/Rio Brillhante em Tempo Real

No início da noite desta quarta-feira (07), um crime no município de Rio Brilhante deixa filha em óbito e mãe internada em estado grave.

O autor do crime foi identificado como Ramão Carvalho de Souza, atual companheiro da mãe e padrasto da jovem.

A jovem identificada como Talia Soares Rech de 19 anos, foi atingida com tiros na região da nuca e morreu logo após dar entrada no Hospital local.

A mãe da jovem, identificada como Elza Aparecida Soares de 47 anos, foi encaminhada ao Hospital da Vida de Dourados em estado gravíssimo.

O autor do crime foi preso em uma mata na região popularmente conhecida como ‘’Bolicho da areia’’. O homem estava sem a arma utilizada e justificou-se dizendo que havia perdido durante a fuga na mata.

Segundo informações do site local Rio Brilhante em Tempo Real, o crime teve início após uma discussão que teria começado entre os três, motivada por cobranças das vítimas de que Ramão não estaria ajudando com as despesas da casa. Em determinado momento, Ramão foi até um dos cômodos onde estava uma arma, se apoderou da mesma e disparou contra Talia. Elza teria tentado entrar no meio para defender a filha, quando acabou atingida também.

O autor foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.