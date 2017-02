Homem é preso transportando 524 quilos de maconha em Mundo Novo

Da Redação com informações da PMMS

DIVULGAÇÃO PMMS

Na noite desta terça-feira (07), a PM de Mundo Novo prendeu um homem de 23 anos transportando 524 quilos de maconha.

A polícia recebeu a denúncia de que um veículo VW Parati com placas de Cuiabá, no Mato Grosso, havia sido carregado com drogas em um sítio próximo à fronteira e estaria seguindo viagem rumo ao município de Mundo Novo.

Diante das informações, os militares realizaram monitoramento até localizar o veículo em alta velocidade seguindo pela Avenida Castro Alves, na BR-163. Foi dada ordem de parada ao condutor que desobedeceu empreendendo fuga, abandonando o veículo no Bairro Vila Nova e fugindo a pé em meio a um pasto.

Em buscas pelo local, o indivíduo foi localizado e capturado. No interior do veículo foram encontrados 524 quilos de maconha distribuídos em 27 volumes. O indivíduo informou à polícia que receberia determinado valor para transportar a droga.

O homem, a droga e o veículo foram entregues à Delegacia de Polícia para procedimentos necessários.

Segundo informações da PMMS, o autor já havia sido preso em 2014 por tráfico de drogas.