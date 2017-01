Homem é preso por tentativa de homicídio em Dourados

Divulgação PM

Na noite desta quinta-feira (19), por volta das 22h40 a GETAM (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas) recebeu a denúncia de uma briga envolvendo duas pessoas no Jardim Novo Horizonte, em Dourados.

A PM deslocou-se imediatamente até o local, onde localizou um homem de 40 anos identificado como Jaime Alves da Silva, em posse de um facão.

No momento da abordagem outro homem identificado como Valdinei Cordeiro Guedes de 39 anos, saiu de dentro de uma residência com o corpo ensanguentado.

Uma equipe do SAMU foi acionada para fazer os atendimentos à vítima que estava com um corte no braço direito e um corte profundo na cabeça. Valdinei foi encaminhado ao hospital para devidos procedimentos médicos.

De acordo com o boletim de ocorrência, os homens estavam em uma residência ingerindo bebidas alcóolicas desde a tarde de quinta-feira (19), quando em determinado momento houve uma discussão. Jaime saiu da residência e voltou em posse de um facão, que usou para ferir a vítima.

O autor do delito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e entregue a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para procedimentos legais.

Bárbara Ballestero – Diário MS