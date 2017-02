Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Dourados

Da redação com informações da PMMS

Divulgação PMMS

Nesta terça-feira (07), por volta das 18h30 um homem de 43 anos foi preso por estar portando ilegalmente uma arma de fogo.

O flagrante ocorreu durante abordagem da PM a um veículo Fiat Strada na Rua Aquidauana, em Dourados.

A polícia estaria realizando policiamento ostensivo e preventivo quando no referido endereço abordou o veículo.

Em revista no interior do veículo foi localizado um revólver calibre 38 com seis munições intactas.

Diante dos fatos, o indivíduo, a arma e as munições foram encaminhados à Depac para procedimentos cabíveis.