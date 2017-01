Homem é detido transportando jacarés vivos e carne do animal em Eldorado

PMMS

Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo foram acionados por Policias do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), em razão da prisão na noite desta quarta-feira (25), de um infrator que transportava em um veículo cinco jacarés vivos e carne do animal, no município de Eldorado.

Na delegacia de Polícia Civil, a PMA verificou em uma sacola plástica, cinco exemplares vivos de jacaré e carne da cauda de dois animais.

O infrator informou que teria capturado e abatido os animais em uma lagoa no assentamento Itamarati, em Ponta Porã. A PMA confeccionou um auto de infração administrativo e arbitrou multa de R$ 3.500,00 contra o infrator. Ele responderá pelo crime de caça e transporte de produto da caça ilegal, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.

Os jacarés vivos foram encaminhados à Fazenda Green Farm CO2 FREE, localizada no município de Naviraí, a qual possui estrutura para recebimento dos animais, que ficam à disposição dos técnicos do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), de Campo Grande. O CRAS decide sobre remoção ou soltura dos jacarés.

Diário MS