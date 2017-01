Homem é assassinado em obra no centro de Dourados

Osvaldo Duarte

Na manhã desta quarta-feira (18), um homem identificado como Roberto Carlos Leite Beltrão, de 43 anos, foi assassinado em uma obra localizada na Rua Antônio Emílio de Figueiredo entre a Albino Torraca e Melvin Jones, na região central de Dourados.

O homem foi encontrado por outros dois pedreiros da obra que ao se deparar com a cena acionaram o SAMU (Serviço Móvel de Urgência) e a Polícia Militar.

Em checagem no sistema policial, foi constatado que o pedreiro cumpria pena no regime semiaberto e teria passagem pela Polícia por diversos crimes. Roberto trabalhava durante o dia e voltava para o presídio durante a noite.

De acordo com informações, o homem teria sido alvejado com tiros no pescoço e no rosto.

Ainda não há informações sobre o autor e a motivação do crime.

Bárbara Ballestero – Diário MS