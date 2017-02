HIPISMO: Definidos vencedores da primeira etapa do ranking de saltos

Divulgação

O hipismo estadual teve sua primeira etapa disputada no fim de semana no Círculo Militar em Campo Grande, em que mais de 80 atletas saltaram para conquistar pontos para o ranking estadual. Promovido pela FSMH (Federação Sul-mato-grossense de Hipismo), o evento contou com 110 conjuntos distribuídos em 9 séries divididas pelas alturas dos obstáculos.

A 1ª Etapa do Ranking de Saltos da FSMH antecede mais sete encontros que ocorrerão até dezembro. Campo Grande sediou a etapa inaugural, com competições em dois dias, sábado e domingo. O resultado geral é obtido com a soma dos desempenhos dos atletas nos dois dias. As disputas aconteceram nas seguintes séries: 40, 60, 80 e 90 centímetros, que correspondem à categoria Escola, e 1 metro, 1,10m, 1,20m, 1,30m e 1,40m. Para Arnaldo Puccini Medeiros, presidente da Federação, a primeira etapa marca a definição de estratégias para as competições seguintes. “Nossa próxima etapa é em abril e será sediada em Ponta Porã. Até lá, os atletas se dedicam forte no treinamento para melhorar os resultados”.

Até dezembro, os atletas competem para definição do ranking estadual. O campeonato estadual acontece no mês de junho, em Campo Grande, e define a equipe representante de Mato Grosso do Sul nos campeonatos brasileiros. A próxima competição será sediada em Ponta Porã, nos dias 22 e 23 de abril, no Centro Hípico Marechal Dutra.

RESULTADOS

Categoria Escola – Série 40, campeã: Bruna da Silva Ferreira/GF Ipiranga Califórnia; Série 60, campeão: Arthur Saldanha Carvalho/GF Mandrake; Série 80, campeã: Beatriz Insfran de Souza/Kodak; Série 90, campeã: Ana Luisa Colombro/Verão; Série 1 metro, campeão geral: Raykonny Pavão/Monarka; Série 1,10 metro, campeão geral: Amanda Boos/GP Filou Van Het Polderhoff; Série 1,20 metro, campeão geral: Tiago Almeida Muniz/Warren RJ; Série 1,30 metro, campeão geral: Capitão Lino Afonso de Bastiani/Lince do Emilion; Série 1,40 metro

campeão geral: Luís Octávio Buller Cintra Franco/Anoux Z.