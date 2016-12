Hélio Sato encerra mandato comos salários em dia

Divulgação

O prefeito Hélio Sato (PR)determinou que fosse depositado ontem o pagamento relativo ao mês de dezembro para todos os servidores municipais de Vicentina.Os servidores ativos já estão com seus salários liberados em suas contas na Caixa Econômica Federal. Já os servidores aposentados e pensionistas receberam no Banco do Brasil no dia 14. Além do 13º salário também receberam o pagamento relativo ao mês de dezembro de 2016. Com esse pagamento a gestão do prefeito Hélio Sato finaliza a folha, não deixando nada em atraso e cumprindo fielmente com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Ao término de 2016, encerra-se a gestão ‘Nosso Povo, Nossa Gente’ e o primeiro sentimento a aflorar do coração é o de gratidão pelo tempo que Deus nos tem concedido para fazer o bem aos vicentinenses. E esta satisfação é porque houve empenho e luta para que coisa boa acontecesse; e aconteceu, ainda que muitas vezes imperfeita, não plenamente a contento; mas aconteceu”, disse o prefeito, considerando ainda que “fazer o bem exige empenho, e isso foi uma das prioridades para transmitir aos nossos o aconchego e a paz necessária para uma vida de qualidade”.

Ele encerrou desejando que o ano novo “seja para nós como uma página em branco, que a próxima gestão possa escrever nessa página a continuidade de um desenvolvimento pleno, melhorando cada vez mais a vida da população”.