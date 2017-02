Guerrero diz que Flamengo é favorito na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

Gilvan de Souza/ Flamengo

O atacante Paolo Guerrero concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (14) no CT Ninho do Urubu. O camisa 9 do Flamengo falou sobre a boa fase e destacou a evolução do Rubro-negro em relação ao ano passado. Mas foi o tema Libertadores que chamou a atenção. Sobre a competição – na qual os cariocas estreiam em 8 de março, contra os argentinos do San Lorenzo -, o peruano afirmou que o time é postulante ao título.

“Todos estão conscientes de que a Libertadores é um campeonato diferente. Todo mundo vai querer ganhar do Flamengo. Somos um dos favoritos. Um dos times grandes. Desejamos vencer a Libertadores, o objetivo é ser campeão. Todo mundo sabe como devemos jogar essa competição”, afirmou.

Sobre a evolução do Flamengo e o bom começo de temporada, o peruano destacou alguns pontos importantes da equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo. A própria fase positiva também foi abordada, ainda que sem empolgação.

“Montamos um trabalho para tudo dar certo e as coisas estão acontecendo como desejamos. O entrosamento foi muito importante. Conversamos com todos os jogadores. Por exemplo: eles sabem como gosto de jogar. Sabem quando dar a bola para segurar na frente ou para fazer uma tabela. A bola longa, curta. Estamos nos comunicando muito bem”, disse.

“Não sei se é o meu melhor início de ano. Fui muito bem no Hamburgo-ALE e tive boas fases em outros times. Não resta dúvida de que o momento é bom. Além de fazer gols, o Flamengo está ganhando. Isso é o mais importante”, completou.