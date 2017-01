Guerra e Mina se juntam ao elenco do Palmeiras na Academia

LancePress

O zagueiro Yerry Mina e o meia Alejandro Guerra se juntaram ao elenco do Palmeiras neste domingo. Os dois ganharam alguns dias a mais de folga porque trabalharam até meados de dezembro – enquanto Mina se recuperava de uma lesão, Guerra disputava o Mundial de Clubes com o Atlético Nacional (COL), seu ex-clube.

Enquanto Mina realizou atividades na academia, Guerra apenas assistiu ao trabalho comandado por Eduardo Baptista e conheceu toda a estrutura da Academia de Futebol, incluindo o recém-inaugurado centro de excelência, além de seus novos companheiros.

Em campo, a comissão técnica, como já havia acontecido no dia anterior, promoveu um treino tático. Baptista testou diversas formações. A estreia do Verdão na temporada 2017 será no próximo sábado, diante da Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, em amistoso.

Após a atividade, os jogadores foram liberados do período de concentração. Eles estavam no hotel do clube desde a última terça-feira. No entanto, os trabalhos voltarão ao normal já nesta segunda-feira, às 9h30, em atividade aberta para a imprensa. O zagueiro Antônio Carlos será apresentado após a atividade.