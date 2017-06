Grupo de Estudos InterArtes oferece minicurso sobre documentário

Divulgação

O Grupo de Estudos InterArtes está com inscrições abertas para o minicurso “Introdução ao Documentário Audiovisual”, que será ministrado pelo Prof. Dr. Francisco Machado Filho, da Unesp de Bauru, em 22 de junho.

O minicurso será ministrado das 14h40 às 18h30, na sala 7 da Faculdade de Comunicação, Artes e Letras (FACALE), localizada na Unidade 2 da UFGD (Cidade Universitária). O certificado será com carga horária de 4 horas.

As inscrições estão abertas, são limitadas e podem ser realizadas em www.even3.com.br/minicursodocumentario.

Grupo de Estudos InterArtes

Criado em 07 de abril de 2014, o InterArtes busca estabelecer institucionalmente pesquisas acerca da relação entre a Literatura e demais artes. Sob coordenação do professor doutor Paulo Custódio de Oliveira, o grupo de estudos está ligado ao projeto de pesquisa “O diálogo contemporâneo da Literatura com outras mídias”, que é desenvolvido junto à Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade desde 2010, e à disciplina “Literatura e outras Artes”, do Mestrado em Letras.