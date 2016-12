Grupo Centro Ecumênico arma presépio Ubuntu

Demerval Nogueira

Os representantes do Cebi (Centro Ecumênico de Estudo Bíblico) de Glória de Dourados decidiram prestar uma homenagem aos índios e às classes menos favorecidas pela sorte neste Natal. Para que isso acontecesse, montou o “Grupo Ubuntu”, queé formado por crianças da região do Centro Comunitário João Paulo II, localizado na Vila Industrial poente. Sãocoordenadores do projeto o subtenente PM Carlos Rios e Elisângela, entre outros colaboradores.

A ideia surgiu através do Cebi, que decidiu ir até os bairros periféricosconforme preceitua o Papa Francisco, para desenvolver trabalhos com as crianças. Uma das responsáveis diretas pelo projeto, Maria José Ernandes trabalha com crianças que fazem leitura bíblica semanalmente, sendo que esse ano estudou-se a vida de Jesus Cristo. “Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância”.

Ao discutirem a Encarnação de Jesus Cristo, tiveram a ideia de montar um presépio com enfoque temático. Essa temática vislumbra e analisa os vários grupos que mais sofrem atualmente, entre eles os indígenas. Esse tema silvícola foi escolhido por ser uma problemática que vivenciamos atualmente e estamos praticamente lado a lado dessa situação.

O que é Ubuntu? Uma pessoa com Ubuntu está aberta e disponível para as outras, apoia as outras, não se sente ameaçada quando outras pessoas são capazes e boas, com base em uma autoconfiança que vem do conhecimento de que ele ou ela pertence a algo maior que é diminuído quando outras pessoas são humilhadas ou diminuídas, quando são torturadas ou oprimidas.

Portanto, o conceito exprime a crença na comunhão que conecta toda a humanidade.A jornalista e filósofa Lia Diskin, conta um caso de uma tribo na África, chamada Ubuntu. A palavra vem das línguas dos povos Banto Ubuntu e significa: “sou o que sou pelo que nós somos”.