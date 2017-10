Gretchen será vovó! Jenny Miranda está grávida do jogador Artur Jesus

Gretchen será vovó. Jenny Miranda, filha da Rainha do Bumbum e tida como sua sucessora, está grávida de 13 semanas do jogador Artur Jesus, zagueiro do Fluminense e hoje emprestado para o Paraná Clube. Jenny já é mãe de Anna Beatryz, de 13 anos, fruto de um outro relacionamento.

“A vida não podia ser mais generosa comigo. Depois de alguns exames negativos, enfim tivemos a tão esperada notícia que havia um outro coração batendo dentro de mim. Não dá para explicar nossa alegria. É inexplicável poder carregar uma luz e um amor que já é infinito”, conta ela.