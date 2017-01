Grêmio segura volta de Edilson e começará ano com reforço titular

DO UOL

Edilson é o titular da lateral direita do Grêmio, mas não começará a temporada no time. Ainda em fase final de recuperação de uma artroscopia no joelho direito, ele deverá ficar de fora da estreia no Gauchão, contra o Ypiranga-RS. A vaga sobrará a um reforço: Leonardo ou Léo Moura. A tendência é que o ex-jogador do Boa Esporte ganhe a disputa no momento.

Lucas Uebel/Divulgação Grêmio

Leonardo tem treinado no time titular e vem agradando. Léo Moura segue cronograma de trabalhos físicos e ainda não foi testado ao lado da equipe considerada base.

“O Edilson se apresentou muito bem, fez todos os treinamentos, se recuperou bem da cirurgia. Mas é um pouco arriscado colocar ele na estreia, acho muito difícil ele jogar quinta”, comentou Renato Gaúcho.

Leonardo, que também é chamado de Leo Gomes, veio do Boa Esporte. Dentre os seis reforços da temporada, é um dos mais elogiados. A contratação dele foi baseada diretamente na análise de estatísticas da temporada que rendeu o título da Série C a equipe de Minas Gerais.

Volante de origem, Leonardo atuou boa parte de 2016 deslocado. Como lateral. E deu resposta. Nos treinos da pré-temporada, ganhou elogio pela intensidade e recomposição.

“O Leo vai nos ajudar, pode ter certeza, tem treinado bem. Temos Edilson e Léo Moura que estão entregues ao departamento médico, preparação física. O Leo tem grande chance de jogar e sei que vai aproveitar bem”, disse Renato.

A estreia do Grêmio na temporada 2017 está marcada para quinta-feira, 2 de fevereiro, na Arena. O time encara o Ypiranga-RS, mas até lá poderá sofrer outra baixa. O volante Walace está na mira do Hamburgo, que acena com oferta de 10 milhões de euros (R$ 33 milhões).